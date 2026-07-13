Après son élimination humiliante de la Coupe du monde, l’Uruguay confie les rênes de la sélection à sa légende

La Fédération uruguayenne de football a officialisé ce lundi la nomination de la légende Diego Forlán au poste de sélectionneur de l’équipe nationale, dans le cadre d’un plan de reconstruction de la « Celeste » après son élimination prématurée lors de la Coupe du monde 2026.

Âgé de 47 ans, l’ancien attaquant succède à l’Argentin Marcelo Bielsa, qui a démissionné après l’élimination prématurée de la Celeste lors de la phase de groupes de la dernière Coupe du monde, l’une des pires performances de l’histoire de la sélection.

Dans un communiqué officiel, la fédération a précisé que le contrat du meilleur buteur de l’histoire de la sélection court jusqu’en mars 2027, ses performances faisant l’objet d’une évaluation avant toute décision de prolongation ou de remplacement en vue du prochain Mondial.

L’ancien attaquant, qui entame là un défi majeur sur le banc, devra redonner confiance à un groupe qui avait abordé le Mondial avec de grandes ambitions avant d’être éliminé dès la phase de groupes : la Celeste a terminé troisième du groupe H avec seulement deux points, derrière l’Espagne et le Cap-Vert, dans une poule qui comprenait aussi l’Arabie saoudite.

Selon la fédération, Forlán conservera parallèlement la direction de l’équipe des moins de 20 ans, appelée à disputer le championnat sud-américain de la catégorie en 2027, dans le cadre d’une stratégie à long terme visant à former une nouvelle génération capable de redonner à l’Uruguay sa place sur la scène continentale et mondiale.

Forlán, qui occupe la troisième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Celeste (36 réalisations), avait brillé en remportant le Soulier d’or de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud (cinq buts) et la Copa América 2011.