Après son échec avec le Portugal, Martínez est sur le point de prendre les rênes d’une nouvelle sélection nationale

L’Espagnol Roberto Martínez émerge comme candidat majeur au poste de sélectionneur de l’Écosse, quelques jours après avoir quitté la sélection portugaise, éliminée en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

La Fédération écossaise de football cherche un successeur à Steve Clarke, démissionnaire après l’élimination de son équipe dès le premier tour de la Coupe du monde.

Selon la presse écossaise, relayée par le journal espagnol AS et la chaîne britannique Talk Sport, le technicien ibérique serait en pole position grâce à ses liens historiques avec l’Écosse, aussi bien sur le plan professionnel que personnel.

L’entraîneur espagnol de 52 ans entretient un lien particulier avec le pays : il a joué à Motherwell, où il a rencontré son épouse écossaise en 2002, ce qui rend un retour en Écosse tout à fait envisageable.

L’Australien Ange Postecoglou, un temps pressenti pour succéder à Clark, a finalement rejoint le club saoudien Al-Nassr, tandis que Martinez était également cité pour prendre les commandes de « Al-Alamy ».

Selon Alex Crook, correspondant football en chef de Talk Sport, la candidature de Martínez n’est pas une simple rumeur.

« Cela peut sembler surprenant, mais ce n'est pas si loin de la réalité », a-t-il affirmé. « On m'a dit il y a quelque temps que Martinez faisait même partie des noms évoqués pour entraîner le Celtic. »

Il a ajouté : « Je crois qu’il a une épouse écossaise, et l’idée de vivre en Écosse ne lui posera pas de problème. »

Il a toutefois souligné que l’obstacle principal serait d’ordre financier : « Il devra accepter une baisse de salaire considérable par rapport à ce qu’il percevait avec la sélection portugaise. »

Il conclut : « Ou alors, la Fédération écossaise devra trouver des soutiens et des investissements étrangers, comme l’a fait la Fédération américaine lorsqu’elle a recruté Mauricio Pochettino. »