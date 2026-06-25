Le Mexicain Julián Quiñones, attaquant du club saoudien Al-Qadisiyah, a poursuivi son festival lors de la Coupe du monde 2026. Il a guidé son pays vers une large victoire 3-0 face à la République tchèque tôt ce jeudi matin, lors de la troisième journée de la phase de groupes.

Il a inscrit le deuxième but des siens à la 61^e minute, exploitant une erreur défensive fatale des Tchèques, et a ainsi consolidé l’avance de son équipe tout en confirmant son efficacité devant le but.

Avec ce but, l’attaquant du club saoudien porte à deux son total dans l’épreuve, après avoir déjà frappé lors de la première journée, et s’impose comme l’un des fers de lance de la sélection mexicaine dans la phase de groupes.

Un record historique rétabli après 16 ans

Sa contribution ne s’est pas limitée à ces deux buts : il a pris part à 18 actions offensives mexicaines conclues par une frappe durant la phase de groupes, dont 6 face à la République tchèque, rappelant son rôle central dans le dispositif offensif de son équipe, d’après les données de la société de statistiques footballistiques Opta.

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Il est aussi entré dans l’histoire en devenant le premier Mexicain à inscrire au moins deux buts dans une même Coupe du monde depuis Javier « Chicharito » Hernández en 2010.

Une nouvelle course-poursuite avec Ronaldo

Grâce à cette nouvelle réalisation, Kenyonis rejoint le capitaine portugais Cristiano Ronaldo, qui évolue à Al-Nassr, au classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde 2026, inaugurant ainsi un nouveau round de leur rivalité.

Une rivalité qui résonne particulièrement en Arabie saoudite, Keniounis ayant déjà devancé Ronaldo la saison passée dans la course au Soulier d’or du championnat Roshen.

L’avant-centre d’Al-Qadisiyah avait d’ailleurs conclu le dernier exercice en tête du classement des buteurs du championnat saoudien avec 33 réalisations, devançant l’Anglais Ivan Toney (Al-Ahli, 32 buts) et laissant Ronaldo (Al-Nassr, 28 buts) au troisième rang.

Alors que le tournoi se poursuit, Kenyonis a l’occasion de rester dans le sillage de Ronaldo au classement des buteurs mondiaux tout en confirmant son statut d’attaquant de premier plan ayant brillé ces dernières années sur les terrains saoudiens.