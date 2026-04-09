Dans une décision inattendue, après plusieurs semaines d’incertitude et de spéculations, l’entraîneur sénégalais Aliou Cissé a officialisé son départ surprise de la sélection libyenne alors que son contrat courait jusqu’en 2027.

Le technicien a adressé un message d’adieu émouvant à ses supporters via son compte officiel Instagram, mettant fin à une aventure de plus d’un an aux commandes des « Chevaliers de la Méditerranée ».

Nommé en mars 2025, il a dirigé huit rencontres officielles, récoltant trois victoires et quatre nuls pour une seule défaite, dont un succès historique face à l’Angola en septembre 2025.

Malgré ces performances globalement satisfaisantes, son mandat a été émaillé de retards de paiement : sa rémunération est restée impayée pendant de longs mois, et la Fédération libyenne de football ne l’a remboursé que partiellement.

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Quelques jours plus tard, la Fédération angolaise de football a officialisé la nomination d’Aliou Cissé au poste de sélectionneur.

Dans son communiqué, la Fédération a fixé comme objectif principal la qualification pour la Coupe d’Afrique des nations 2027, coorganisée par la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda.

Un véritable défi, alors que la sélection angolaise avait été éliminée dès la phase de groupes de la dernière édition, avec deux nuls et une défaite.

Un accord ayant été rapidement conclu, le technicien sénégalais prend officiellement ses fonctions ce jeudi et entame immédiatement la préparation des « Palancas Negras » en vue des prochaines échéances, dont des matchs amicaux programmés lors de la trêve internationale de juin.