Après son départ du Wydad : Ziyech surprend tout le monde avec une nouvelle destination inattendue

Le Marocain Hakim Ziyech, ancien milieu de terrain du Wydad Casablanca, se rapproche d'un transfert au club brésilien de Botafogo, après avoir accepté de tenter une nouvelle expérience en championnat brésilien avec un contrat courant jusqu'en décembre 2028.

Selon le journal français « L'Équipe », Ziyech a tranché en acceptant l'offre de Botafogo, après une période d'hésitation concernant son départ vers le Brésil. Il entamera ainsi son aventure avec une équipe qui occupe actuellement la 13e place au classement du championnat, avec 30 points en 24 matchs.

Ziyech, âgé de 33 ans, avait résilié son contrat avec le Wydad Casablanca, faute d'avoir pu y laisser une empreinte notable.

Ziyech est attendu à Rio de Janeiro au début de la semaine prochaine, en vue de finaliser les formalités de son transfert et de signer son contrat avec Botafogo jusqu'en décembre 2028, avant d'être présenté officiellement aux médias et aux supporters.

Botafogo espère que l'arrivée de Ziyech constituera un renfort de poids pour l'équipe, alors qu'elle cherche à sortir de sa situation délicate en championnat brésilien, tandis que le joueur marocain aspire à retrouver son niveau et à relancer sa carrière par la voie d'une nouvelle expérience hors du continent européen.