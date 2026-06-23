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Après son départ du FC Porto, Thiago Silva (41 ans) a déjà trouvé un nouveau club

Mercato
Brésil
Fluminense
FC Porto
T. Silva

Thiago Silva fait son retour au Fluminense, comme l’a annoncé le grand club brésilien via ses canaux officiels. Le défenseur de 41 ans, qui a passé les six derniers mois au FC Porto sous les ordres de Francesco Farioli, retrouve ainsi son club formateur.

« Certaines histoires ne s’achèvent jamais. Le monstre est de retour », a commenté Fluminense en légende d’une vidéo du joueur. International brésilien à 113 reprises, Silva a déjà porté à quatre reprises le maillot du club carioca.

Au cours de ses quatre précédents passages, il a disputé 186 matchs, marqué 18 buts et délivré 5 passes décisives. Le vétéran peut désormais viser un 34e titre avec Fluminense.

Avec Porto, il a été sacré champion du Portugal, totalisant 1 084 minutes de jeu en quatorze matchs officiels sous les ordres de Farioli.

C’est au Paris Saint-Germain qu’il a connu ses plus belles années, raflant 24 trophées en 315 matchs. Il a également soulevé la Ligue des champions avec Chelsea.

Enfin, le défenseur, toujours apprécié partout où il est passé, a également porté les couleurs de l’Esporte Clube Juventude, du Dinamo Moscou et de l’AC Milan.

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