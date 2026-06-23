Thiago Silva fait son retour au Fluminense, comme l’a annoncé le grand club brésilien via ses canaux officiels. Le défenseur de 41 ans, qui a passé les six derniers mois au FC Porto sous les ordres de Francesco Farioli, retrouve ainsi son club formateur.

« Certaines histoires ne s’achèvent jamais. Le monstre est de retour », a commenté Fluminense en légende d’une vidéo du joueur. International brésilien à 113 reprises, Silva a déjà porté à quatre reprises le maillot du club carioca.

Au cours de ses quatre précédents passages, il a disputé 186 matchs, marqué 18 buts et délivré 5 passes décisives. Le vétéran peut désormais viser un 34e titre avec Fluminense.

Avec Porto, il a été sacré champion du Portugal, totalisant 1 084 minutes de jeu en quatorze matchs officiels sous les ordres de Farioli.

C’est au Paris Saint-Germain qu’il a connu ses plus belles années, raflant 24 trophées en 315 matchs. Il a également soulevé la Ligue des champions avec Chelsea.

Enfin, le défenseur, toujours apprécié partout où il est passé, a également porté les couleurs de l’Esporte Clube Juventude, du Dinamo Moscou et de l’AC Milan.