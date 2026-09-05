Selon ces informations, les Giallorossi envisageraient de passer à l’offensive pour le champion d’Europe 2016, actuellement sans club.

Guerreiro, qui a évolué en Bundesliga au BVB puis, depuis 2023, au Bayern Munich, pourrait renforcer le poste de latéral gauche, peu fourni, dans la Ville éternelle. À la Roma, l’entraîneur principal Gian Piero Gasperini n’y dispose que du seul international marocain Anass Salah-Eddine (24 ans).

Cependant, Gasperini a opté pour une défense à trois lors des deux larges victoires au début de saison (à chaque fois 4-0 contre Florence et Lecce). Dans le couloir gauche, le Brésilien Wesley (22 ans) a été aligné. Un rôle que Guerreiro pourrait également occuper. De plus, il peut aussi être utilisé au milieu défensif et au milieu offensif.

Dès le mois de mars, le Bayern Munich avait annoncé que le contrat de Guerreiro, arrivé à expiration fin juin, ne serait pas prolongé. « Nous tenons à remercier chaleureusement Rapha pour le temps passé ensemble », avait alors déclaré le directeur sportif Max Eberl. « Sur le terrain, Rapha a toujours été fiable, et des caractères comme le sien enrichissent aussi chaque vestiaire. »

Des rumeurs sur une fin de carrière prématurée ont ensuite circulé. En juin, Guerreiro était présenté comme un possible successeur d’Alejandro Grimaldo au Bayer Leverkusen. Plus tard, il a été dit que Benfica Lisbonne était intéressé. Mais ces rumeurs ne se sont pas non plus confirmées : selon les informations en circulation, le nouvel entraîneur Marco Silva n’avait pas l’intention d’utiliser Guerreiro.

À quelle fréquence Raphael Guerreiro a-t-il joué pour le Bayern Munich ?

Entre-temps, une piste avait déjà mené une fois en Italie : fin juillet, plusieurs journaux du pays ont évoqué un possible transfert à l’AC Milan. Selon ces informations, Guerreiro était un candidat pour succéder à Pervis Estupinan. Cependant, le transfert de ce dernier à Aston Villa a capoté et le besoin n’existait plus chez les Rossoneri.

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Pendant ses trois années au Bayern Munich, Guerreiro a certes rarement fait partie du onze de départ, mais il ne s’en est jamais plaint publiquement et a généralement répondu présent lors de ses apparitions. La saison passée, Guerreiro a inscrit six buts et délivré trois passes décisives en 29 apparitions. Cependant, il a aussi été confronté à plusieurs reprises à des problèmes de blessures musculaires.