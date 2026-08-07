La presse s’est emballée après le match aller du 3e tour de qualification pour la Ligue Europa et a couvert de louanges la recrue estivale. Le journal sportif NTV Spor a notamment évoqué le « phénomène Alexander Nübel », tandis que Hürriyet a dressé ce constat : « Que se serait-il passé sans Nübel ? Besiktas rentre à Istanbul avec un résultat fantastique - et c’est Nübel, à lui seul, qu’il faut en remercier. »

Fotomac a encensé le joueur de 29 ans comme un « dernier rempart exceptionnel dans le but », qui a brillé non seulement par ses réflexes, mais aussi par la précision de ses longs ballons. Pour Fanatik , il ne fait aucun doute que le gardien marquera durablement le club de Süper Lig : « Nübel est un gardien qui sera d’une grande aide à Besiktas sur le long terme. Hier soir, il a fait la différence décisive. »

L’élément déclencheur de cet emballement médiatique a été sa brillante prestation en Tchéquie. Lors de la victoire 1-0 (0-0) contre Hradec Kralove, l’ancien Munichois a repoussé au total 13 tirs, selon le fournisseur de données Opta .

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Alexander Nübel à Besiktas : trois matches, aucun but encaissé

À la 70e minute, il a empêché le but qui se profilait sur une double occasion, avant de repousser dans le temps additionnel une dangereuse tête de Filip Cihak (90e+1). Malgré l’infériorité numérique après un carton jaune-rouge infligé à Kassoum Ouattara (71e), Besiktas a tenu son avantage jusqu’au bout après le but en or de Semih Kilicsoy (80e).

Le gardien a ainsi préservé sa cage inviolée lors de son troisième match officiel sous le maillot des Aigles. Au tour précédent, l’équipe avait déjà battu à deux reprises sans encaisser de but le représentant danois, le FC Midtjylland (1-0, 2-0).

L’entraîneur Vincenzo Italiano s’est montré enthousiaste : « Nous n’avons encaissé aucun but lors d’aucun de ces trois matches. J’en suis très heureux. Quand on encaisse un but, on devient plus vulnérable et on commet davantage d’erreurs en défense. Je suis très content que cela ne soit pas arrivé. »

Alexander Nübel : « J’entretiens d’excellentes relations avec tout le monde »

Nübel lui-même a réagi avec humilité au grand intérêt des supporters à son égard : « C’est une sensation agréable. Depuis mon arrivée, j’entretiens d’excellentes relations avec tout le monde. J’espère que cela restera ainsi. Je veux aider mon équipe en livrant ma meilleure performance possible. »

Au final, c’est la joie liée à la prestation collective qui l’a emporté chez lui. « Le football est un sport collectif, nous jouons ensemble. C’est exactement ce que j’aime dans le football. Nous célébrons ensemble quand nous gagnons ou quand nous marquons un but. Nous partageons la déception en cas de défaite. Le plus important, c’est d’agir en équipe. Je me sens bien. Je veux continuer exactement comme ça », a souligné le gardien.

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Jusqu’à quand Alexander Nübel est-il sous contrat avec Besiktas ?

Pour Nübel, cette grande estime à Istanbul constitue un départ idéal en Turquie. À l’été 2020, l’international espoirs de l’époque avait rejoint le Bayern Munich en provenance du FC Schalke 04 à l’issue de son contrat, avec l’objectif d’y prendre à moyen terme la succession de Manuel Neuer. Mais ce projet ambitieux a rapidement marqué le pas : sur six années de contrat, le gardien n’a disputé que quatre matches officiels avec le Rekordmeister.

Après un prêt de trois ans au VfB Stuttgart, Nübel a choisi cet été un nouveau départ sur le Bosphore. À Besiktas, il a signé jusqu’en 2029. Le match retour pour une place en phase de ligue de la Ligue Europa aura lieu jeudi prochain à domicile, à Istanbul.