Après son départ de Tottenham Hotspur, John Heitinga s’apprête à effectuer un retour remarqué dans le monde du football professionnel

Arne Slot devrait rester, pour l’instant, à la tête de Liverpool, après une série de bons matchs en avril. Toutefois, des ajustements pourraient intervenir au sein de son staff technique, selon The Telegraph.

Selon le média britannique, Giovanni van Bronckhorst devrait en effet rejoindre le Feyenoord. L’actuel adjoint de Slot est pressenti à Rotterdam pour intégrer l’« équipe technique », même si son rôle précis reste à définir.

Pour remplacer Van Bronckhorst, le nom de John Heitinga circule avec insistance. « Il était très apprécié au sein du staff qui a permis à Slot de remporter le titre la saison dernière et constitue désormais une option sérieuse », rapporte The Telegraph.

Etiënne Reijnen est également cité : il a déjà collaboré avec Slot au Feyenoord et devait le suivre à Liverpool en 2024, avant de voir sa venue repoussée pour des raisons de certifications. Ce problème serait désormais réglé.

Réputé pour la qualité de ses remises en jeu, Reijnen pourrait donc rapidement intégrer le staff des Reds, quel que soit le choix final de Van Bronckhorst. « Nous cherchons toujours des moyens d’améliorer le club, que ce soit sur le plan des joueurs ou du staff », a récemment rappelé Slot en conférence de presse.

Bien que sous pression une partie de la saison, Slot devrait rester. « Avec seulement douze mois restants au contrat, il serait en droit d’étudier ses options après la dernière journée contre Brentford, mais ce n’est pas son style », analyse le quotidien.

« Liverpool reste convaincu qu’il remettra l’équipe sur les rails », écrit The Telegraph.