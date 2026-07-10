Après son départ de Liverpool, Mohamed Salah pourrait rejoindre la MLS

Selon The Athletic, le Sporting Kansas City s’intéresserait de près à Mohamed Salah. L’Égyptien, désormais libre de tout contrat après avoir résilié le sien avec Liverpool, pourrait poursuivre sa carrière en MLS.

Malgré cet intérêt américain, le média estime que la probabilité de le voir s’installer à Kansas City reste faible.

L’ailier suscite aussi l’intérêt de la Saudi Pro League, mais plusieurs sources indiquent qu’il pencherait plutôt pour un maintien en Europe. Jusqu’alors, tout laissait penser que l’Égyptien rejoindrait l’Arabie saoudite.

Pourtant, l’international égyptien se montre ouvert à l’idée de rejoindre la MLS. D’après plusieurs sources, plusieurs franchises américaines le courtisent, mais le Sporting Kansas City disposerait actuellement de l’avantage pour finaliser son recrutement.

Par ailleurs, The Athletic souligne que le nouvel actionnaire majoritaire du club, Peter Mallouk, est le fils d’immigrés égyptiens, un détail qui pourrait rendre l’option américaine plus séduisante aux yeux de Salah.

Après une saison décevante à Liverpool, marquée par des frictions publiques avec l’entraîneur Arne Slot, finalement limogé, la star a officialisé son départ fin mars. Il laisse derrière lui deux titres de champion d’Angleterre et une Ligue des champions.