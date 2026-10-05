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Abdelmawgood Samir
Traduit par

Après son départ de la Jordanie, Jamal Sellami proche d'une nouvelle aventure sur un banc

J. Sellami
Maroc
Jordanie
Arabie saoudite
Saudi Pro League
Maroc
Jordanie
Arabie saoudite

dans la Roshn League

Le club d'Al-Fateh a décidé de mettre fin à sa relation contractuelle avec Khaled Al-Atwi, d'un commun accord entre les deux parties, sur fond de résultats négatifs enregistrés par l'équipe dans le championnat professionnel saoudien, selon le journal « Asharq Al-Awsat ».

Le journal a précisé que la direction d'Al-Fateh a rapidement entrepris de chercher un nouvel entraîneur pour diriger l'équipe lors de la prochaine phase, indiquant que le Marocain Jamal Sellami est devenu le plus proche d'assumer cette mission.

La Fédération jordanienne de football avait limogé Sellami après l'élimination de la sélection de la Jordanie dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, rendant ainsi l'entraîneur marocain disponible pour une nouvelle expérience dans le championnat saoudien.

Le départ d'Al-Atwi intervient dans un contexte de situation difficile que traverse Al-Fateh au classement du championnat, l'équipe occupant la 15e place avec seulement 3 points, récoltés en 3 matchs nuls, contre 4 défaites depuis le début de la saison.

La direction d'Al-Fateh devrait trancher au cours de la période à venir sur l'identité du nouvel entraîneur, dans une tentative de redresser la trajectoire de l'équipe et de s'éloigner des zones de danger.

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