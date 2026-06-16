Après son départ de l’Ajax, Alex Kroes relève un nouveau défi

Alex Kroes devient vice-président du LASK Linz, comme l’a confirmé le club autrichien sur ses propres canaux. Sans club depuis son départ de l’Ajax en janvier, il fait son retour dans le monde du football.

« Nous sommes ravis d’accueillir Alex Kroes, qui connaît parfaitement le football européen grâce à ses passages à l’AZ Alkmaar et, plus récemment, à son poste de directeur technique à l’Ajax Amsterdam », a déclaré Christoph Königslehner, également vice-président.

En tant que vice-président, il siégera au conseil d’administration, participera à la structuration professionnelle du club et influencera la politique des transferts. « C’est exactement l’expertise et le réseau dont nous avons besoin aujourd’hui », assure Königslehner.

Kroes se réjouit de relever ce défi. « Le LASK a démontré sa capacité à franchir les frontières autrichiennes. Je veux aider le club à poursuivre cette voie grâce à mon expérience et à mon réseau en Europe », a-t-il déclaré sur le site officiel du club.

Champion d’Autriche la saison passée pour la première fois depuis 1965, devant le Sturm Graz et le Red Bull Salzbourg pourtant mieux doté financièrement, le club entend bien conserver son trône national avec l’appui de son nouveau vice-président.

Il s’agit de son premier poste depuis son départ d’Amsterdam, où il n’a pas réussi à répondre aux attentes démesurées. Après une excellente saison sous la houlette de Francesco Farioli, l’exercice 2025/26 s’est en effet soldé par une année noire pour l’Ajax.

John Heitinga, qu’il avait lui-même nommé pour succéder à Farioli, fut rapidement limogé, entraînant le départ de Kroes, qui avait lié son sort au sien. Le poste fut ensuite confié à Jordi Cruijff.