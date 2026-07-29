Il semble que Riyad Mahrez ne restera pas longtemps éloigné des terrains saoudiens, puisque le club d'Al-Qadisiyah est entré en lice pour recruter la star algérienne dans le cadre d'un transfert libre, quelques jours seulement après l'annonce de son départ d'Al-Ahli.

Le journal qatari « Al-Sharq », citant la chaîne « Algérie Internationale », a rapporté que la direction d'Al-Qadisiyah a ouvert le dossier pour se renseigner sur la situation juridique de Mahrez sur le marché des transferts, après la fin de son aventure de trois ans avec Al-Ahli, en vue de présenter une offre officielle si les conditions financières de l'opération le permettent.

La direction du club de l'Est a placé l'ancien capitaine de l'Algérie parmi ses priorités pour renforcer le poste d'ailier droit, en raison de sa grande expérience et de sa capacité à faire la différence, que ce soit au cours de son parcours doré en Europe avec Leicester City et Manchester City, ou avec Al-Ahli en Roshn League.

L'avenir de Mahrez, âgé de 35 ans, demeure incertain à l'heure actuelle, le joueur étudiant plusieurs offres attendues. Il devrait trancher quant à sa prochaine destination au cours des prochains jours, alors qu'Al-Qadisiyah cherche à profiter de l'occasion de sa disponibilité en tant qu'agent libre pour le convaincre de rejoindre le nouveau projet.