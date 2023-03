Après son cancer des testicules, Sébastien Haller fait son retour en sélection

Après son cancer des testicules en juillet dernier, Sébastien Haller va faire son grand retour avec la sélection ivoirienne.

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Sébastien Haller. Diagnostiqué d'un cancer des testicules en juillet 2022, quelques jours seulement après sa signature au Borussia Dortmund, l'attaquant de 28 ans a dû passer par la chimiothérapie et deux opérations pour être guéri et pouvoir enfin lancer son aventure avec les Jaune et Noir. De retour à la compétition le 22 janvier, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam a pu inscrire son premier but de la saison deux semaines plus tard et contribue désormais à la belle saison réalisée par le BVB malgré l'élimination en huitième de finale de Ligue des Champions face à Chelsea.

Haller de retour avec la Côte d'Ivoire

Ce mercredi, le buteur a appris une autre bonne nouvelle. Ce dernier a en effet été convoqué par Jean-Louis Gasset pour les deux matches de qualification pour la CAN face aux Comores (le 24 et le 28 mars), bien qu'ils soient qualifiés d'office en étant le pays organisateur. Haller va donc faire son grand retour avec les Éléphants plus de 9 mois après sa dernière sélection le 3 juin 2022.

Il sera accompagné de Jonathan Bamba, qui a finalement choisi la sélection ivoirienne et qui a répondu favorablement à sa première convocation malgré ses 21 sélections avec l'équipe de France espoir. De son côté, Seko Fofana n'a une nouvelle fois pas été convoqué, sa dernière sélection remote au 27 septembre.