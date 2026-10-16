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Après son but face à l'APR FC : Zamalek inflige une sanction aggravée à Nasser Mansi

N. Mansy
Zamalek SC
APR FC vs Zamalek SC
APR FC
Ligue des Champions CAF
Égypte
Rwanda

En raison d'un comportement inapproprié envers Moatamad Jamal

Le journaliste Ahmed Shobier a révélé une nouvelle crise au sein du club de Zamalek, après la précieuse victoire décrochée par l'équipe face à l'Armée rwandaise en Ligue des champions d'Afrique, le staff administratif ayant décidé d'infliger une lourde amende à l'attaquant Nasser Mansi en raison d'un comportement inapproprié envers le staff technique.

Shobier a affirmé, lors de son émission « Al-Nazer », qu'Abdel Nasser Mohamed, directeur sportif du Zamalek, a décidé de sanctionner Nasser Mansi en raison de son comportement lors de la rencontre contre l'Armée rwandaise disputée au stade Amahoro, dans le cadre du match aller du deuxième tour préliminaire de la compétition continentale, après avoir inscrit l'unique but de la victoire de l'équipe blanche.

Cette décision est due à la manière dont Nasser Mansi a célébré le but de la victoire aujourd'hui face à l'Armée rwandaise : le joueur a jeté le maillot du club au sol et est apparu en colère durant sa célébration.

Nasser Mansi a tenu à désamorcer rapidement la situation, en présentant des excuses officielles au staff technique dirigé par Moatamed Gamal, ainsi qu'à Abdel Nasser Mohamed, le directeur sportif, et à ses coéquipiers, lors du dîner pris ce soir à l'issue de la rencontre à Kigali.

Le joueur a par ailleurs fait part de sa pleine acceptation de la sanction financière qui lui a été infligée, et l'a déclaré ouvertement juste après le match, après avoir été informé du montant de l'amende fixée.


Le Zamalek avait signé une victoire importante à l'extérieur face à l'Armée rwandaise sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes au stade Amahoro, mettant ainsi un pied au tour suivant de la compétition, avant le match retour au Caire.

Cette décision vient confirmer la politique de discipline adoptée par le staff administratif du Zamalek cette saison, et son refus de toute complaisance face aux écarts de conduite, même dans un contexte de résultats positifs sur la scène continentale.




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