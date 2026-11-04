Après son but décisif, Valverde révèle le secret de la remontada du Real Madrid face à l'AEK Athènes

Federico Valverde, la star du Real Madrid, a dévoilé le secret de la remontada du club merengue face à son hôte grec de l'AEK Athènes, ce mercredi soir.

Le Real Madrid a transformé son retard face à son hôte grec de l'AEK Athènes en une victoire décisive et précieuse sur le score de 3-2, lors du match disputé ce mercredi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Valverde a inscrit le but de la victoire du Real Madrid à la 90e+2 minute, offrant ainsi au club merengue 3 précieux points.

Valverde a déclaré dans des propos tenus sur le réseau « Movistar » : « Ce fut un match difficile et compliqué. Je pense que nous avons maîtrisé le déroulement du jeu. Je félicite l'équipe pour ses efforts. »

Il a poursuivi : « Leur premier but nous a affectés. L'équipe a continué à jouer comme à son habitude et à fournir le travail que nous avions effectué durant la semaine. Nous avons repris le contrôle et nous nous sommes de nouveau sentis à l'aise. Nous avons recommencé à attaquer et fourni les mêmes efforts que nous déployions auparavant. »

Au sujet du renversement de situation face à l'AEK, le capitaine du Real Madrid a expliqué : « Le mérite revient au staff technique et aux joueurs pour avoir continué à faire confiance à leurs coéquipiers. »

Il a ajouté : « C'est un véritable plaisir de jouer sous la direction de ce staff technique. Nous ne cesserons jamais d'essayer. »

Au sujet du but de la victoire qu'il a inscrit dans les dernières secondes, il a commenté : « Parfois, j'y pense beaucoup. Je suis reconnaissant envers mes coéquipiers qui me donnent la confiance d'essayer. »