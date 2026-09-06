Après son but contre le FC Groningue, Weghorst fait référence à un traumatisme avec l’Ajax

Wout Weghorst est heureux de son but inscrit dimanche contre le FC Groningue. L’attaquant du FC Twente avait encore des comptes à régler avec le club du Nord, comme il l’a révélé après la rencontre à Voetbal International.

« Les deux dernières fois que je suis revenu ici, j’y ai beaucoup pensé. Là, ça m’a touché sur le moment. Mais j’avais encore un compte à régler avec Groningue. C’est à moitié fait », explique l’auteur du 2-2 peu avant la pause.

Weghorst fait ainsi référence à mai 2025. À l’époque, l’Ajax avait laissé échapper dans les derniers instants une avance de 1-2 à Groningue lors de l’avant-dernière journée et avait dû se contenter d’un point. C’est Thijmen Blokzijl qui avait marqué très loin dans le temps additionnel.

Une erreur cruciale de l’Ajax, qui réalisait justement une saison si solide sous Francesco Farioli. Le titre de champion est finalement revenu au poursuivant, le PSV, qui semblait d’abord hors course pour le sacre.

Le grand attaquant nourrissait donc un esprit de revanche et, après son but, il a levé le doigt de manière caractéristique. « Je prends le bon ballon de Younes Taha et je le reprends bien. Ensuite, il faut être là. Ce n’était pas facile quand je revois l’action comme ça. »

« Je devais encore un peu le ramener derrière moi. C’est à moi d’être toujours au bon endroit. J’ai encore eu d’autres situations, car nous avons eu assez d’occasions pour gagner le match », analyse Weghorst à propos du match nul de son équipe à l’extérieur.

Weghorst a jusqu’ici marqué deux fois en quatre matches de championnat. En plus de cela, il a trouvé le chemin des filets à deux reprises sur la scène européenne.