Après son attaque contre El-Shenawy : déclaration surprise de Hossam Hassan au sujet de Salah

Hossam Hassan, le sélectionneur de l'équipe d'Égypte, a surpris tout le monde par ses déclarations sur la raison du remplacement du capitaine Mohamed Salah lors du match contre l'Angola, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

L'équipe d'Égypte a laissé filer deux points en concédant le nul 0-0 face à son hôte l'Angola, hier vendredi soir, lors de la première journée des éliminatoires africaines.

Hossam Hassan a décidé de remplacer Salah après une heure de jeu, ce qui a suscité la polémique quant à une éventuelle blessure du joueur.

Interrogé sur la raison de ce changement lors de la conférence de presse, il a répondu : « Le remplacement de Salah était dû à un choix tactique, en fonction des exigences et du déroulement de la rencontre. Le joueur n'est pas blessé. »

Les déclarations de Hassan au sujet de Salah interviennent après qu'il a critiqué Mohamed El-Shenawy, le gardien de l'Égypte, lors de la conférence de presse qui a précédé le match.

Hassan a déclaré : « Mohamed El-Shenawy, à une certaine période, était fini et ne jouait pas avec son club. Pourtant, il a retrouvé son niveau grâce à l'équipe d'Égypte. Et il n'est pas le seul, d'autres joueurs sont dans ce cas également. »

Le deuxième groupe des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027 réunit les équipes d'Égypte, d'Angola, du Malawi et du Soudan du Sud.

L'équipe d'Égypte affrontera le Soudan du Sud lors de la deuxième journée des éliminatoires, mardi prochain.

L'Égypte disputera par ailleurs un match amical face à l'Afrique du Sud, avant la fin de la trêve actuelle, le dimanche 4 octobre prochain, au stade du Caire.