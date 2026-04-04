Après son absence face à Al-Taawoun, quelle est la position de Benzema concernant le match entre Al-Hilal et Al-Khuloud ?

Selon des informations parues dans la presse, l'attaquant français de l'Al-Hilal, Karim Benzema, ne disputera pas le prochain match de son équipe contre Al-Kholoud, après avoir manqué la rencontre contre Al-Taawoun en raison d'une blessure.

Le club d'Al-Hilal a annoncé l'absence de Benzema pour le match contre Al-Taawoun, ce samedi, au stade Kingdom Arena, lors de la 27e journée du championnat Roshen, en raison d'une blessure au doigt du pied.

Le journaliste saoudien Hamad Al-Suwailhi a déclaré, dans un tweet publié sur son compte officiel sur le site « X », que Benzema serait prêt à disputer le prochain match contre Al-Kholoud.

Al-Hilal accueillera Al-Khuloud mercredi prochain au stade Kingdom Arena, lors d'un match avancé de la 29e journée du championnat Roshen.

Depuis son arrivée au Hilal lors du dernier mercato hivernal, après avoir résilié son contrat avec Al-Ittihad, Benzema a disputé 6 matchs, au cours desquels il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives.

Rappelons que c'est le troisième match que l'attaquant français manque avec Al-Hilal pour cause de blessure, après avoir manqué le match contre Al-Taawoun, reporté de la 10e journée, et celui contre Al-Shabab, lors de la 24e journée, pour la même raison.

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