Après soixante ans d’attente, l’Angleterre est éliminée de la Coupe du monde sur son premier but encaissé

La sélection congolaise possède un avantage historique qui pourrait lui ouvrir les portes d'une des plus grandes surprises de la Coupe du monde 2026 face à l'Angleterre.

Il n’a fallu que 7 minutes à la sélection congolaise pour ouvrir le score face à l’Angleterre, lors du match qui les opposait au stade d’Atlanta, en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Selon la BBC, l’Angleterre n’a jamais remporté le moindre match après avoir concédé l’ouverture du score en Coupe du monde, et ce depuis soixante ans.

La dernière fois que les « Three Lions » ont renversé la vapeur après avoir concédé l’ouverture du score en finale de Coupe du monde remonte à l’édition 1966, conclue par un succès 4-2 à domicile.

Depuis, les Three Lions ont été menés au score à treize reprises dans l’épreuve, sans jamais renverser la vapeur. Ils tenteront donc de briser cette dynamique face au Congo pour rester en lice dans le Mondial 2026.

Rappelons que le vainqueur de cette rencontre affrontera le Mexique, qualifié pour les huitièmes de finale après sa victoire 2-0 sur l’Équateur tôt ce mercredi matin.