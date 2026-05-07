« Après six mois peu concluants au Feyenoord, Raheem Sterling pourrait s’engager dans un championnat de premier plan. »

Selon The Telegraph, Raheem Sterling n’a pas l’intention de raccrocher les crampons. L’ailier de 31 ans entend bien poursuivre sa carrière à un niveau compétitif malgré un passage mitigé au Feyenoord.

Il est désormais acquis qu’il quittera De Kuip en fin de saison. En sept matchs officiels, il n’a disputé que 349 minutes sous le maillot rotterdamois et délivré une seule passe décisive.

Malgré des performances décevantes, Sterling reste partant pour rebondir dans un autre championnat européen. Selon le journaliste Dominic King, des signaux encourageants entourent l’ancien international.

« On s’attend à ce que des clubs de Serie A manifestent leur intérêt. Dès que la saison sera terminée, Sterling travaillera en juin avec son kinésithérapeute personnel, Ben Rosenblatt, pour s’assurer qu’il sera prêt pour la préparation de la nouvelle saison », écrit King.

Malgré des statistiques modestes, l’international anglais (82 sélections) reste convaincu de son niveau et ne regrette rien.

Avant son passage à Rotterdam, l’international anglais n’avait connu que la Premier League, où il a porté les maillots de Liverpool, Manchester City, Chelsea et Arsenal.

Âgé de 31 ans, il ne semble pas encore prêt à s’expatrier hors du Vieux Continent, même si son palmarès lui ouvrirait sans difficulté les portes de la Major League Soccer ou de la Saudi Pro League.