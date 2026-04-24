Manuel Akanji quitte définitivement Manchester City. Le défenseur suisse s’engage de façon permanente avec l’Inter Milan pour un montant de quinze millions d’euros, annonce Fabrizio Romano.

Prêté cette saison au club italien, le défenseur a convaincu et s’est donc engagé de façon permanente avec les Nerazzurri.

Il a disputé 31 matchs de championnat, inscrivant deux buts.

Le joueur, qui compte 79 sélections avec la Suisse, quitte l’Etihad Stadium après 136 matchs officiels. Avec Manchester City, il a remporté la Premier League à deux reprises, la Ligue des champions et la FA Cup.

Âgé de 30 ans, le défenseur n’est pas le seul à quitter les Citizens cet été : John Stones et Bernardo Silva ont eux aussi déjà annoncé leur départ.