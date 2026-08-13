Comme l’aurait appris notamment le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, le milieu de terrain se retrouve sur la touche un an après son transfert. Un prétendant aurait donc déjà été trouvé.

Le club saoudien de première division Al Qadsiah aurait formulé une offre de 60 millions d’euros pour Reijnders. Un accord aurait déjà été trouvé avec ManCity. Seul l’accord du Néerlandais manquerait encore.

Reijnders nourrirait toutefois encore des doutes quant à savoir si un départ vers l’État désertique est le bon choix à ce stade de sa carrière. Après tout, le joueur de 28 ans est dans la force de l’âge pour un footballeur. D’autant que, selon certaines informations, Nottingham Forest et Galatasaray auraient eux aussi manifesté leur intérêt. D’un autre côté, Reijnders serait sans doute bien mieux rémunéré en Arabie saoudite qu’en cas de maintien sur l’île ou en Turquie.

Manchester City : Tijjani Reijnders n’était-il pas un titulaire indiscutable sous Pep Guardiola ?

Lors de la saison écoulée, Reijnders avait régulièrement été utilisé par Pep Guardiola, sans toutefois faire partie des titulaires indiscutables. Il a néanmoins disputé 50 matches et a été directement impliqué sur 15 buts (sept réalisations, huit passes décisives). Son successeur Enzo Maresca dispose toutefois de plusieurs alternatives au milieu central et offensif, là où se situent les principales qualités de Reijnders.

Outre la recrue à 135 millions d’euros Elliot Anderson, Matheus Nunes, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Rayan Cherki, Phil Foden et Claudio Echeverri peuvent également évoluer aux postes en question. De plus, on ne sait toujours pas clairement si Rodri, fortement courtisé par le FC Barcelone, ne restera finalement pas au club. Aucun accord sur le montant du transfert ne se profile pour l’instant.

Si le champion du monde et d’Europe espagnol devait effectivement quitter les Skyblues, le décuple champion d’Angleterre pourrait en outre de nouveau s’activer sur le marché des transferts. La solution privilégiée serait Enzo Fernandez, que Maresca connaît encore de leur passage commun à Chelsea. Les Blues auraient toutefois fixé une date limite aux potentiels intéressés, parmi lesquels figurent ManCity et le Real Madrid. Selon TheAthletic, les clubs n’ont plus que jusqu’à vendredi soir pour poser l’équivalent de 140 millions d’euros sur la table pour l’Argentin.

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