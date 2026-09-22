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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Bart DHanis
Traduit par

Après seulement huit matches, les fans du Real Madrid en ont déjà assez de leur recrue record hors de prix

Les supporters du Real Madrid en ont totalement assez de Yan Diomande. L’attaquant ivoirien a été recruté l’été dernier pour 140 millions d’euros en provenance du RB Leipzig, mais il ne convainc pas encore.

Le joueur de dix-neuf ans est le transfert le plus cher de toute l’histoire du Real Madrid. En plus du fait qu’il n’a inscrit aucun but en 8 matches et n’a délivré qu’une seule passe décisive, son comportement en dehors du terrain fait aussi parler.

Le Real Madrid s’est incliné 2-1 dimanche dernier dans le derby madrilène face à l’Atlético. La Maison Blanche occupe désormais la quatrième place du championnat d’Espagne.

Au lendemain de la défaite contre l’Atlético, Diomande a publié une vidéo sur TikTok. Le footballeur ivoirien y esquissait quelques pas de danse, tandis qu’en fond sonore on pouvait entendre un morceau avec les paroles suivantes : « 140 millions, c’est ce qu’ils ont demandé. Ils viendront toujours nous critiquer… Nous continuons simplement à monter. »

La vidéo était très probablement une réaction à un message de la femme de l’attaquant du FC Barcelone Karim Adeyemi. L’Allemand a été recruté pour 22 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund et a réalisé un début de saison exceptionnel.

Sa femme, Loredana, a posté la réaction « 140 MILLION » sur Instagram. Cela a immédiatement été perçu par les supporters et les médias comme une pique cinglante adressée à Diomandé, parti pour cette somme énorme chez l’ennemi juré, le Real Madrid, mais qui cherche encore ses marques là-bas.

De nombreux supporters du Real Madrid sont furieux en ligne contre ce recrutement hors de prix. Ils estiment qu’il doit se concentrer sur le football et qu’il fait honte au club avec cette vidéo.

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