Mené d’un but à la mi-temps du match contre l’Atlético de Madrid mercredi, l’entraîneur du Barça Hansi Flick a choisi de remplacer Pedri par Gavi dès le début de la seconde période.

Les Blaugranas ont finalement perdu 2-0 au Camp Nou et voient leur qualification pour le dernier carré de la Ligue des champions sérieusement compromise.

Le match retour est prévu mardi prochain au stade « Metropolitano » pour déterminer qui se qualifiera pour les demi-finales et affrontera le vainqueur de la rencontre entre Arsenal et le Sporting CP.

Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, Pedri a cédé sa place à la mi-temps en raison de douleurs aux ischio-jambiers, une décision que Flick a assumée.

Le journal ajoute que le milieu de terrain, déjà en difficulté lors du premier acte, a été préservé par le staff médical, conscient de ses antécédents musculaires.

Des examens médicaux sont prévus pour confirmer sa disponibilité en vue du derby face à l’Espanyol samedi prochain.

Le Néerlandais Frenkie de Jong, absent depuis six semaines pour blessure, pourrait quant à lui être rétabli à temps pour ce derby.

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