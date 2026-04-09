Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

Traduit par

Après seulement 45 minutes de jeu, on connaît désormais la raison du remplacement de Pedri lors du match contre l'Atlético de Madrid

FC Barcelone vs Atletico Madrid
FC Barcelone
Atletico Madrid
Ligue des Champions
Pedri
Espagne

La star du Barça traîne une longue série de blessures.

Mené d’un but à la mi-temps du match contre l’Atlético de Madrid mercredi, l’entraîneur du Barça Hansi Flick a choisi de remplacer Pedri par Gavi dès le début de la seconde période.

Les Blaugranas ont finalement perdu 2-0 au Camp Nou et voient leur qualification pour le dernier carré de la Ligue des champions sérieusement compromise.

Le match retour est prévu mardi prochain au stade « Metropolitano » pour déterminer qui se qualifiera pour les demi-finales et affrontera le vainqueur de la rencontre entre Arsenal et le Sporting CP.

Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, Pedri a cédé sa place à la mi-temps en raison de douleurs aux ischio-jambiers, une décision que Flick a assumée.

Le journal ajoute que le milieu de terrain, déjà en difficulté lors du premier acte, a été préservé par le staff médical, conscient de ses antécédents musculaires.

LaLiga
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP
LaLiga
FC Séville crest
FC Séville
SEV
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM

Des examens médicaux sont prévus pour confirmer sa disponibilité en vue du derby face à l’Espanyol samedi prochain.

Le Néerlandais Frenkie de Jong, absent depuis six semaines pour blessure, pourrait quant à lui être rétabli à temps pour ce derby.

Lire aussi : Avec Rashford comme arme, Barcelone espère un nouveau miracle face à l’Atlético de Madrid



Publicité