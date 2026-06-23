La Fédération internationale de football (FIFA) a décidé de suspendre un commentateur paraguayen et de l'empêcher de couvrir le reste des matchs de la Coupe du monde, suite à ses propos incendiaires tenus en direct lors de la victoire 1-0 de son équipe nationale contre la Turquie.

Le but précoce de Matías Galarza avait pourtant offert une victoire précieuse au Paraguay, après la cuisante défaite 4-1 concédée face aux États-Unis lors du match d’ouverture du groupe D.

Mais la colère a gagné les rangs paraguayens lorsque Miguel Almirón a été expulsé pour avoir parlé en se couvrant la bouche, une nouvelle règle introduite par la FIFA juste avant le tournoi.

Exaspéré, le commentateur Jorge « Chibi » Vera, en direct sur la chaîne paraguayenne ABC, a alors laissé éclater sa colère.

Il a qualifié l’arbitre salvadorien Iván Barton de « voleur », avant de s’en prendre verbalement au président de la FIFA, Gianni Infantino.

Selon le quotidien britannique Metro, Vera a lancé : « Voleur, voleur, Barton ! »

Il a ajouté : « Ils ont détruit le football. FIFA, c’est vous qui avez tué le football. Infantino, c’est toi le responsable. FIFA, assumez la responsabilité d’avoir réduit le football à cet état. C’est une honte. Tu devrais avoir honte de toi, Infantino. »

Il a ensuite pris pour cible Alejandro Domínguez, président de la CONMEBOL : « Arrête de te faire photographier avec Infantino, sois un homme. Bande de voleurs maudits. »

Puis il a enchaîné : « C’est ce genre d’arbitrage que l’on verra à la Coupe du monde ? Quelle bande de malfrats ! C’est incroyable, c’est une honte. Ils détruisent le football et nous laissent à dix. »

Ces propos ont conduit la FIFA à lui retirer son accréditation, ce qui lui interdit de commenter d’autres matchs de la Coupe du monde cet été.

Après l’annonce de cette sanction, Vera a présenté des excuses pour des « propos injurieux et inacceptables ».

Vera a déclaré : « La Fédération internationale de football (FIFA) a décidé de révoquer mon accréditation pour la couverture de cette Coupe du monde. Concrètement, je ne pourrai pas participer à la couverture de la Coupe du monde par ABC, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des stades. Cette décision s’applique à toute forme de participation ou de couverture liée à la Coupe du monde sur les plateformes du groupe médiatique pour lequel je travaille. »

« Je ne suis pas là pour me justifier, a-t-il ajouté. Contester une règle ou contester la décision d’un arbitre n’excuse en rien la perte de sang-froid que j’ai eue. Je ne suis pas non plus là pour rejeter la faute sur les autres. Ce que j’ai dit était une erreur, et j’en assume l’entière responsabilité. »

Il a ajouté : « Reconnaître mon erreur ne signifie pas que je doive relater tout ce qui s’est passé ensuite. Je suis conscient que ce n’est pas le moment de discuter des conséquences, mais bien d’assumer la responsabilité de mes actes. »

Il a conclu en déclarant : « J’accepte cette situation avec humilité, j’en tirerai les leçons et je continuerai à œuvrer, dans la mesure du possible et lorsque cela sera approprié, pour me montrer digne de la confiance que ceux qui m’ont soutenu tout au long de ces années m’ont accordée. Dans le même temps, je suis convaincu que toutes les circonstances de cet incident pourront être évaluées avec calme, sérénité et sens de la justice. »