Le FC Barcelone se prépare à prendre contact avec les agents du défenseur international Aymeric Laporte dans les heures ou les jours à venir, dans une démarche sérieuse visant à l'intégrer aux rangs du club catalan après sa performance exceptionnelle avec la sélection espagnole lors de la dernière Coupe du monde, dont elle a été sacrée championne.

Le quotidien catalan « Sport » a révélé que la direction du Barça compte ouvrir des canaux de communication directs avec les représentants de Laporte afin de connaître clairement ses projets d'avenir, précisant que le club manifeste un vif intérêt pour ce défenseur âgé de 32 ans, du fait qu'il est gaucher, qu'il conjugue expérience et jeunesse relative, et que son prix est économiquement abordable.

Le journal a indiqué que des discussions préliminaires ont déjà eu lieu lors de la présence du directeur sportif du Barça, Deco, aux États-Unis, où il a été convenu de reprendre les négociations après la fin de la compétition mondiale, ce qui est sur le point de se concrétiser dans les prochaines heures.

Deco a assisté à plusieurs matchs de la sélection espagnole directement depuis les tribunes, et il s'est montré très impressionné par le niveau affiché par Laporte, en particulier par sa grande complicité avec son coéquipier Pau Cubarsí, formant l'un des plus solides duos de charnière centrale du tournoi, leur solidité défensive ayant joué un rôle décisif dans le sacre de « la Roja ».

Le club catalan estime que Laporte a devant lui plusieurs saisons de qualité à offrir, et il apprécie tout particulièrement sa vaste expérience, ses qualités de leader et sa capacité remarquable à distribuer le ballon depuis l'arrière, des atouts jugés idéaux pour le style de jeu du Barça.

Ce qui rend l'opération encore plus attractive sur le plan économique, c'est que la valeur de la clause libératoire du contrat de Laporte avec son club, l'Athletic Bilbao, est inférieure à 15 millions d'euros, un montant considéré comme tout à fait raisonnable au regard du niveau du joueur et de son expérience internationale.

Dans les couloirs du « Camp Nou », tout le monde se souvient encore du grand succès qu'a représenté le recrutement du défenseur basque chevronné Íñigo Martínez, dont l'arrivée avait suscité quelques doutes au départ, mais qui s'est transformé en joueur incontournable grâce à ses performances solides et à son apport qualitatif à la ligne défensive, une expérience qui joue en faveur d'une opération similaire avec Laporte.

Toutefois, la direction du Barça préfère avancer avec prudence et mesure, puisqu'elle prévoit de mener des négociations approfondies avec les agents du joueur au cours des prochains jours, avant que Deco ne tranche sur la question de savoir s'il vaut la peine d'aller au bout de l'opération ou si celle-ci restera une simple prise de renseignements initiale.

Pour l'heure, le nom d'Aymeric Laporte demeure fortement inscrit sur la liste des candidats potentiels pour renforcer la ligne défensive du Barça la saison prochaine, dans l'attente de l'évolution des négociations à venir.