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Après ses prestations remarquées lors du Mondial : la Saudi Pro League à la poursuite d'un ancien joueur de Manchester United

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Un nouveau transfert de poids en route vers la Roshan League : va-t-il se concrétiser ?

Certains clubs de la Roshn Saudi League sont entrés en concurrence avec leurs homologues de la Premier League anglaise pour s'attacher les services d'un ancien joueur de Manchester United, lors de l'actuel mercato estival.

Le journaliste réputé Ben Jacobs a indiqué que le Congolais Axel Tuanzebe, ancien défenseur de Burnley, étudie les offres qui lui sont parvenues après sa participation à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Tuanzebe a été l'une des principales stars de la sélection de la République démocratique du Congo lors du Mondial, jouant un rôle clé dans le franchissement de la phase de groupes pour sa première participation historique, avant une défaite très difficile face à l'équipe d'Angleterre.

Ben Jacobs a précisé que le joueur de 28 ans est devenu libre, et que n'importe quel club peut le recruter gratuitement lors de l'actuel mercato estival, après la fin de son contrat avec son ancien club, Burnley.

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Certains clubs de la Saudi League souhaitent recruter Tuanzebe gratuitement, mais ils font face à la concurrence de certains clubs de la Premier League anglaise, au premier rang desquels Everton et Brentford.

Tuanzebe a débuté sa carrière footballistique en force, puisqu'il est issu de l'académie de Manchester United et a disputé quelques matchs avec l'équipe première, mais il a enchaîné une série de prêts, à Aston Villa, Naples et Stoke City.

Le défenseur congolais a joué avec Ipswich Town entre 2023 et 2025, avant de rejoindre Burnley lors du dernier mercato estival, mais il est de nouveau parti après la relégation du club de la Premier League.

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