Mostafa Shobeir, gardien de but de la sélection égyptienne et du club d'Al Ahly, a attiré tous les regards lors de sa participation avec l'Égypte à la dernière édition de la Coupe du Monde, après avoir livré des prestations remarquables.

Selon le site égyptien "Le Caire 24", l'Argentin Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético Madrid, s'est montré impressionné par les prestations offertes par Mostafa Shobeir lors de sa participation avec la sélection égyptienne au Mondial, et a tenu à se renseigner sur le jeune gardien et sur son parcours footballistique.

Selon la même source, Simeone s'est renseigné sur le palmarès de Mostafa Shobeir sur les terrains et sur les clubs qu'il a précédemment représentés, ainsi que sur son club actuel, dans le cadre de l'intérêt qu'il porte au niveau affiché lors des rencontres de la Coupe du Monde.

Simeone était présent dans les tribunes du Mercedes-Benz Stadium de la ville américaine d'Atlanta, pour suivre le duel entre l'Égypte et l'Argentine en huitièmes de finale du tournoi, qui a vu une prestation remarquable du gardien d'Al Ahly.

Shobeir a livré une prestation remarquable durant la rencontre, après avoir stoppé un penalty tiré par Lionel Messi, capitaine et star de la sélection argentine, tout en repoussant plus d'une occasion dangereuse, ce qui lui a valu de larges éloges à l'issue de la rencontre, qui s'est terminée par la victoire de l'Argentine 3-2.

Le brio de Mostafa Shobeir au Mondial est venu renforcer sa valeur sur le plan international, au moment où le jeune gardien continue de défendre la cage d'Al Ahly, dans l'attente de ce que la prochaine période pourrait réserver en matière d'intérêt européen pour ses services.

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