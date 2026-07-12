Après ses performances éclatantes lors de la Coupe du monde, un cador européen s’intéresserait de près à Yassine Bounou

Selon la presse turque, le gardien international marocain Yassine Bounou, actuellement à Al-Hilal, serait dans le viseur de Fenerbahçe lors de ce mercato estival. Cette intérêt témoigne de l’importance que revêt désormais le portier marocain après ses performances remarquables avec son club et la sélection nationale ces dernières années.

Selon le quotidien turc « Fanatik », la direction du club stambouliote étudie sérieusement la piste menant au portier marocain en prévision d’un éventuel départ du gardien brésilien Ederson, dont le nom circule déjà en vue d’un nouveau challenge. alors que plusieurs clubs européens, notamment la Juventus, suivent de près le gardien brésilien.

Le rapport précise que les responsables de Fenerbaçhe ont déjà commencé à établir une liste restreinte de gardiens susceptibles de remplacer Ederson, en tête de laquelle figure Yassine Bounou, auteur de performances exceptionnelles avec Al-Hilal et sous le maillot de la sélection marocaine, notamment lors de la Coupe du monde 2026 où il a brillé.

Les spéculations se sont intensifiées ces dernières heures après que le gardien marocain a commencé à suivre le compte officiel du club stambouliote sur les réseaux sociaux, un geste interprété par de nombreux observateurs comme un signe de pourparlers en cours entre les deux parties, même si ce geste ne constitue pas une preuve formelle de négociations ou d’un accord entre les deux clubs.

Sous contrat avec Al-Hilal jusqu’en 2027, le gardien marocain reste pour l’instant sous le contrôle du club saoudien, qui n’a pas encore communiqué sur une éventuelle cession.

Ses performances régulières avec le Maroc, Séville et Al-Hilal en font l’un des gardiens les plus convoités du mercato.