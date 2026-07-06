Après ses exploits lors de la Coupe du monde 2026, Arteta prépare une offensive africaine

Alors que les Gunners peaufinent leur préparation estivale, Arsenal cherche toujours à renforcer son effectif avec des joueurs capables d’élever le niveau de la défense. Les blessures à répétition ont en effet mis en lumière la nécessité, pour l’entraîneur Mikel Arteta, de disposer de solutions supplémentaires au poste d’arrière droit.

Selon le site Africafoot, les Gunners envisagent de recruter l’international congolais Aaron Wan-Bissaka lors du mercato estival. Ce renfort viserait à sécuriser le poste d’arrière droit, Ben White, régulièrement blessé, ayant perdu sa place de titulaire au profit du Néerlandais Jurrien Timber.

Selon le rapport, malgré des performances en dents de scie en Premier League, Wan-Bissaka possède une solide expérience du championnat, atout non négligeable pour renforcer l’effectif des « Gunners » la saison prochaine.

Le club londonien suit aussi Tino Livramento et Iván Fresneda, mais l’arrivée de Wan-Bissaka semble plus réalisable, surtout après la relégation de West Ham en Championship.

Âgé de 28 ans, le joueur est sous contrat avec les Hammers jusqu’en 2031, ce qui pourrait complexifier les discussions sur le plan contractuel ; toutefois, il paraît peu probable qu’un joueur de son calibre évolue en deuxième division.

La tâche ne sera toutefois pas aisée pour les Gunners, car ils ne sont pas seuls sur le dossier : selon la presse portugaise, Benfica aurait déjà approché les agents du joueur pour étudier la faisabilité du transfert.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève à 22 millions d’euros et il perçoit un salaire annuel de 5,5 millions d’euros. Rappelons qu’il a brillé avec la sélection congolaise lors de la Coupe du monde 2026.