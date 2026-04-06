Après ses exploits avec Barcelone... Un médecin saoudien révèle le secret de l'effondrement de Cancelo au Hilal

Le docteur saoudien Rakan Al-Wabel, spécialiste des blessures sportives, a révélé les raisons de la baisse de forme du Portugais João Cancelo et de ses blessures à répétition lors de son passage au club saoudien Al-Hilal, alors qu'il brille actuellement avec Barcelone.

Cancelo avait quitté les rangs d'Al-Hilal en prêt lors du dernier mercato hivernal, avant de s'imposer avec brio au FC Barcelone, le club catalan ayant exprimé son souhait de racheter définitivement son contrat.

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Au sujet des blessures et de la baisse de niveau, Rakan Al-Wabel a déclaré dans l'émission « Al-Muntasif » : « Les blessures à répétition de Cancelo avec Al-Hilal ont de nombreuses causes, notamment son temps de jeu, le changement de poste et sa condition physique de base. »

Il a ajouté : « Tous ces facteurs sont connus, mais le problème caché réside dans l’aspect psychologique, car la star portugaise ne se sentait pas à l’aise au Hilal en raison de la manière dont l’entraîneur le traitait et d’autres facteurs. »

Il a conclu : « Cancelo est un grand joueur et figure parmi les meilleurs arrières latéraux au monde, mais ce qui lui est arrivé est purement psychologique, comme en témoigne son éclat actuel avec Barcelone, même s’il existe plusieurs différences entre les deux expériences. »