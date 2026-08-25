Le club allemand du RB Leipzig a officiellement bouclé le retour de son ancien joueur, le Français Christopher Nkunku, prêté par le Milan AC. L'accord comprend une clause offrant au club bavarois une option d'achat définitive de l'attaquant de 28 ans pour 28 millions d'euros, en plus d'une indemnité de prêt s'élevant à 3 millions d'euros.

Cette opération marque le retour de l'international français dans les rangs du club trois ans après son départ, lui qui s'était imposé comme l'un des plus grands buteurs et meneurs de jeu du championnat allemand entre 2019 et 2023. Lors de son premier passage à Leipzig, Nkunku a disputé 172 matchs, inscrivant 70 buts et délivrant 56 passes décisives.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora

Nkunku a exprimé son immense bonheur de retrouver l'équipe, déclarant sur le site officiel du club : « Lorsque l'opportunité de revenir à Leipzig s'est présentée, j'ai voulu la saisir de toutes mes forces. Je suis extrêmement heureux de revenir ici, et je jouis d'une excellente condition physique qui me permet d'apporter un plus immédiat à l'équipe. J'ai hâte de rejouer à la Red Bull Arena devant nos supporters. »

De son côté, le directeur sportif du RB Leipzig, Marcel Schäfer, a salué la ferme volonté du joueur de revenir, déclarant : « La détermination évidente dont Christo a fait preuve pour rejouer à Leipzig nous a beaucoup séduits. Malgré l'intérêt de grands clubs européens pour ses services, il a tenu à revenir, ce qui reflète son attachement particulier et étroit à notre club. »

Le retour du joueur français intervient après des expériences professionnelles vécues sous les couleurs de Chelsea, en Angleterre, et du Milan AC, en Italie. Nkunku devrait offrir des solutions tactiques variées à l'entraîneur dans le secteur offensif, grâce à sa capacité à évoluer aux postes d'ailier, de milieu offensif et d'avant-centre.