Après ses débuts contre le FC Bayern : le DFB va-t-il perdre le prochain grand talent ?

Selon les informations du quotidien Bild, la Fédération croate de football s’active intensément pour attirer le joueur de 19 ans qui, en raison de ses origines, serait éligible aussi bien pour l’Allemagne que pour la Croatie.

Jusqu’à présent, Vozar n’a encore joué pour aucune sélection nationale chez les jeunes. Le milieu défensif n’a pas non plus disputé de match international en A, ce qui lui permet de choisir librement entre la Croatie et l’Allemagne. Le rapport ne précise pas s’il existe un contact avec la DFB.

Il est toutefois fort possible que la Fédération entre bientôt en scène si la courbe de progression de Vozar continue de grimper. Après avoir fêté ses débuts professionnels contre le Bayern Munich lors de la 2e journée de Bundesliga, Schalke 04 a prolongé son contrat jeudi dernier jusqu’en 2029. Cet été, plusieurs demandes en provenance de 2. Bundesliga seraient encore parvenues pour le numéro 6.

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Quels talents ont récemment échappé à la DFB ?

Ces derniers temps, la DFB a toutefois souvent eu le dessous sur des joueurs possédant la double nationalité. Récemment, le coéquipier de Vozar, Soufiane El-Faouzi, a choisi le Maroc, alors qu’il était même considéré comme un candidat à la première liste de Jürgen Klopp. D’autres exemples marquants sont Can Uzun et Kenan Yildiz, qui comptent désormais déjà plusieurs matches avec la sélection turque.

Paris Brunner pourrait lui aussi, à long terme, tourner le dos à la DFB, alors qu’il a été appelé vendredi pour la première fois avec les Espoirs allemands. Car la RD Congo courtise le jeune attaquant, selon ses propres dires. « Nous sommes allés voir les parents pour discuter. Mais nous n’allons pas lui mettre la pression », a déclaré le sélectionneur Sebastien Desabre en conférence de presse. Il a toutefois laissé entendre que Brunner ne prenait pas sa décision à la légère : « Il est attaché au Congo autant qu’à l’Allemagne. Il va prendre le temps de réfléchir, puis nous verrons en novembre ce qu’il en sortira. »

Néanmoins, la DFB semble avoir remporté la course pour Noahkai Banks (FC Augsbourg) et Louey Ben Farhat (Karlsruher SC). « Je suis très heureux d’avoir pu leur montrer une voie commune avec l’Allemagne et qu’ils l’aient acceptée », a déclaré le sélectionneur des Espoirs Antonio Di Salvo à The Athletic. Banks avait auparavant été ardemment courtisé par les États-Unis, tandis que Ben Farhat a même déjà disputé deux matches avec l’équipe A de la Tunisie. Le joueur de 19 ans peut toutefois encore changer de Fédération, car il ne s’agissait pas de matches officiels.