Après ses déboires au Wydad : une star du Maroc signe un retour surprise en Europe

Un vétéran star du football marocain a réussi son retour sur la scène européenne, après une seule saison passée au Maroc, où il a défendu les couleurs du Wydad.

Nordin Amrabat, âgé de 39 ans et devenu agent libre, a rejoint le club néerlandais d'Utrecht.

Le départ d'Amrabat du club casablancais intervient dans le cadre de la politique d'austérité financière imposée par la nouvelle direction, présidée par Brahim El Asri, qui n'a pas renouvelé les contrats d'un grand nombre de joueurs, dont Amrabat, qui a quitté l'équipe au milieu d'une crise financière ayant affecté la régularité des salaires en fin de saison dernière.

Amrabat a disputé 38 matches avec le Wydad, marquant 4 buts et délivrant 4 passes décisives.

Le club néerlandais a officialisé l'information dans un communiqué publié sur son site internet, mardi.

Après avoir participé aux entraînements de l'équipe pendant deux semaines, l'ancien international marocain a impressionné le staff technique et a désormais obtenu l'autorisation de disputer les compétitions officielles.

Cette opération a été particulièrement facilitée grâce au soutien de son frère, Sofyan Amrabat, ancien joueur des équipes de jeunes d'Utrecht, qui est intervenu auprès de la direction du club pour lui assurer une période d'essai.

Le retour de Nordin permet à Utrecht d'ajouter un joueur polyvalent doté d'une vaste expérience acquise durant ses premières années professionnelles à l'Ajax, à Huizen et au PSV.

Utrecht disputera son prochain match lors de la cinquième journée du championnat néerlandais face au GA Eagles, samedi prochain.