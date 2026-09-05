L'international marocain Sofiane Boufal se rapproche d'une nouvelle expérience dans sa carrière footballistique, après être entré en négociations avancées avec le club libyen d'Al-Ittihad, en vue de rejoindre ses rangs durant la période à venir, une démarche qui marquera la première apparition de l'ailier marocain sur les pelouses africaines au niveau des clubs.

Selon la « Radio Mars » marocaine, les négociations entre la direction d'Al-Ittihad et Boufal, âgé de 31 ans, ont atteint un stade avancé, et il ne reste plus qu'à s'accorder sur certains détails et à apporter les dernières touches avant de finaliser l'accord et de l'annoncer officiellement.

Le club libyen a renforcé les indices d'un accord imminent avec le joueur marocain, après avoir publié sur ses comptes officiels un message teaser comportant le logo de la Fédération royale marocaine de football, en une allusion apparemment claire à l'affaire attendue et à l'identité du joueur qui s'apprête à rejoindre l'équipe.

La démarche de Boufal vers Al-Ittihad de Libye intervient après une longue carrière professionnelle au cours de laquelle il a vécu plusieurs expériences sur les pelouses européennes, ayant joué avec plusieurs clubs en France, en Angleterre et en Espagne, et laissé son empreinte grâce à ses qualités techniques et à sa capacité à évoluer à plus d'un poste offensif.

L'ailier marocain a également connu une expérience sur les pelouses du Golfe avec Al-Rayyan du Qatar, avant de revenir en France et de défendre les couleurs du Havre la saison dernière, où il a disputé 17 matchs.

En cas de finalisation officielle de l'accord, l'expérience d'Al-Ittihad de Libye constituera une étape nouvelle et différente dans la carrière de Boufal, lui qui a passé la majeure partie de son parcours professionnel en Europe, ce qui lui ouvrira la porte pour vivre sa première expérience au niveau des clubs sur le continent africain.