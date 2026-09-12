Le seul joueur évoluant à l'étranger dans les rangs de la sélection saoudienne est proche de manquer la prochaine édition de la Coupe du Golfe arabe, le « Gulf Cup 27 ».

La vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabe débute dans la ville de Djeddah, en Arabie saoudite, le 23 septembre en cours, et se poursuit jusqu'au 6 octobre prochain.

Le journal saoudien « Al-Riyadiyah » a jugé probable l'absence de Saud Abdulhamid, latéral de Lens, de la liste de l'Arabie saoudite, en raison de la blessure qu'il a récemment contractée avec le club français.

Abdulhamid a manqué les trois derniers matchs de Lens, en Ligue 1 et en Ligue des champions, en raison d'un hématome au muscle de la cuisse.

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Le journal a précisé que le latéral saoudien a besoin d'une période allant de 10 à 14 jours pour se remettre de cette blessure, ce qui réduit la probabilité de sa participation à un tournoi qui débute lui aussi dans 10 jours.

Ainsi, le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'Arabie saoudite, devra commencer à chercher un nouveau remplaçant pour occuper le poste d'arrière droit durant les rencontres du tournoi.

Abdulhamid sera une nouvelle victime des blessures lors du Gulf Cup 27, après que celles-ci ont déjà été à l'origine de l'absence du capitaine Salem Al-Dawsari, star d'Al-Hilal, lui aussi, puisqu'il n'a disputé aucun match depuis le début de la saison en cours.

L'Arabie saoudite dispute le tournoi du Golfe avec pour objectif de le reconquérir, après être restée éloignée du titre depuis 23 ans, lorsqu'elle l'a remporté pour la dernière fois en 2003.

L'Arabie saoudite figure dans le groupe 1, qui comprend à ses côtés les sélections d'Irak, d'Oman et du Koweït, les deux premiers se qualifiant pour les demi-finales.