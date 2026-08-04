Après Salah, Trabzonspor vise un nouveau coup retentissant

Alors que la direction de Trabzonspor poursuit ses démarches pour boucler le recrutement de la star égyptienne Mohamed Salah, le club turc a commencé à travailler sur un nouveau coup retentissant.

Selon les informations du site turc sporx, Trabzonspor est entré dans la course pour signer l'attaquant serbe Dušan Vlahović, après son départ de la Juventus. Le club a pris contact avec l'agent du joueur et lui a soumis une offre préliminaire pour s'attacher ses services.

Cette démarche de Trabzonspor intervient alors que Vlahović continue d'attendre pour réaliser son rêve de rejoindre le Barça.

Selon le journal espagnol « Sport », Vlahović dispose depuis près d'un mois d'une offre du Beşiktaş comprenant plus de 5 millions d'euros de prime à la signature, en plus d'un salaire annuel de 8 millions d'euros nets pour chacune des deux saisons proposées.

Vlahović a demandé un délai de réflexion avant que la direction du Beşiktaş ne lui accorde jusqu'au 10 août courant pour répondre, mais le joueur a réclamé davantage de temps, souhaitant attendre la position du Barça.

Les représentants de Vlahović avaient proposé ses services au Barça au début du mercato, mais la direction du club catalan a fait savoir que le joueur n'était pas une priorité pour elle, d'autant que ses premières exigences financières ne convenaient pas au club, après avoir réclamé une prime à la signature de 10 millions d'euros et un salaire annuel net de 8 millions d'euros.

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