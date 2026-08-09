Après Salah : 24 heures entre Lukaku et le championnat turc, Chelsea à l'affût

Le club de Fenerbahçe est proche de finaliser le transfert de Romelu Lukaku en provenance de Naples, l'attaquant belge ayant donné son accord de principe pour rejoindre le club turc.

Cela intervient quelques jours après l'annonce par le club turc de Trabzonspor du recrutement du capitaine de l'équipe d'Égypte Mohamed Salah pour une durée de deux ans, dans le cadre d'un transfert sans précédent pour un joueur de cette envergure, ce qui a provoqué un immense retentissement en Turquie.

Selon le journal italien «La Gazzetta dello Sport», les négociations entre Fenerbahçe et Naples en sont désormais à leur phase finale, et le transfert devrait être bouclé dans les 24 prochaines heures.

Lukaku a accepté un contrat de deux ans d'une valeur de 10 millions d'euros, primes comprises, Fenerbahçe souhaitant intégrer l'attaquant chevronné à son effectif pour la nouvelle saison le plus rapidement possible.

Le club de Naples est par ailleurs prêt à accepter le départ du joueur âgé de 33 ans, étant entendu que les anciens champions d'Italie ont besoin d'au moins 10 à 12 millions d'euros dans le cadre de ce transfert pour éviter une moins-value.

Les gains de Chelsea sur le transfert de Lukaku

Selon la même source, Naples avait accepté de reverser 40 % du montant de toute future vente au club londonien lors du recrutement de Lukaku en 2024.

Le journal italien a indiqué que le départ de Lukaku permettra également de retirer son salaire annuel brut de 11 millions d'euros de la masse salariale de Naples, offrant ainsi au club de Serie A une plus grande marge de manœuvre sur le marché des transferts.

Lukaku a rejoint Naples en 2024 et a contribué au titre de champion d'Italie remporté par le club cette saison-là. Son transfert imminent vers Fenerbahçe renforcera ses chances de continuer à jouer en Ligue des champions, le club turc disputant actuellement les tours préliminaires.

L'agent de l'attaquant, Federico Pastorello, devrait également mener des discussions en Italie, les deux parties cherchant à finaliser l'opération de transfert.

Le transfert de Lukaku offrira au nouvel entraîneur du club turc, Ismail Kartal, une option offensive dotée d'une grande expérience, alors que le club turc entend rivaliser pour les titres nationaux et progresser en Europe.

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