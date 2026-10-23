Après sa visite en Espagne : Messi assistera-t-il au Clasico depuis le Camp Nou ?

L'Argentin Lionel Messi, capitaine de l'Inter Miami, se prépare à rentrer rapidement aux États-Unis, après sa visite éclair en Espagne pour recevoir le prix Princesse des Asturies des sports 2026, alors que les regards se tournent vers sa position quant à sa présence à la cérémonie du Ballon d'Or, prévue lundi prochain.

Messi s'est rendu dans la ville espagnole d'Oviedo pour recevoir le prix en reconnaissance de sa carrière sportive et de son influence sociale. Il y a rencontré des enfants et des adolescents au palais des sports, et a également dîné avec le roi et la reine d'Espagne, avant de se préparer à quitter le pays et à rejoindre son équipe.

Messi s'apprête à retrouver l'Inter Miami

Le capitaine de l'Inter Miami devrait rentrer rapidement aux États-Unis, en vue d'affronter les New York Red Bulls, un match prévu demain samedi, une rencontre importante pour son équipe qui occupe la deuxième place de la Conférence Est et cherche à poursuivre la lutte durant cette phase décisive de la saison.

Kelly González, entraîneur de l'Inter Miami, a salué l'engagement de Messi envers l'équipe, affirmant que le joueur souhaitait être présent avec ses coéquipiers et participer aux matches de sa propre volonté.

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González a déclaré : « Nous devons être fiers que, de son plein gré, il veuille être ici et jouer. »

Messi va-t-il manquer le Clasico entre le Barça et le Real Madrid ?

Alors que Messi se prépare à rentrer aux États-Unis pour honorer les matches de l'Inter Miami, les chances de le voir assister au Clasico entre le Barça et le Real Madrid, prévu dimanche prochain, semblent minces, d'autant plus que la rencontre a lieu un seul jour après le match de son équipe face aux New York Red Bulls.

Aucune information n'a confirmé l'intention de la star argentine de rester en Espagne pour assister au sommet attendu, compte tenu de ses engagements avec son club américain, ce qui fait de son retour rapide aux États-Unis le scénario le plus probable.

Et qu'en est-il de la cérémonie du Ballon d'Or ?

De l'autre côté, la position de Messi concernant sa présence à la cérémonie du Ballon d'Or, prévue le lundi 26 octobre, reste indéterminée à ce jour, bien qu'il soit nommé pour le prix pour la dix-septième fois de sa carrière.

L'Espagnol Lamine Yamal se détache parmi les principaux candidats à la victoire, aux côtés de l'Anglais Harry Kane et du Français Kylian Mbappé, après les niveaux qu'ils ont affichés avec leurs clubs.

Messi détient le record du nombre de Ballons d'Or remportés, avec huit trophées, mais il n'a pas encore été annoncé s'il assistera à la cérémonie ou se contentera d'en suivre les résultats à distance, notamment en raison de ses engagements sportifs aux États-Unis.