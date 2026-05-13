Daniel Taylor, journaliste à The Athletic, était présent au stade De Kuip ce week-end pour observer l’attaquant de Feyenoord, Raheem Sterling. L’international anglais de 31 ans n’a finalement pas joué la moindre minute.

Malgré tout, il a publié un article sur l’ambiance de sa virée à Rotterdam et sur la rencontre Feyenoord-AZ (1-1). Une situation plutôt embarrassante pour Sterling.

Dès les préparatifs, Taylor joint l’ancien coach Jan Everse pour recueillir quelques informations. « Tu viens voir Sterling ? Ton patron ne te respecte pas ? C’est fini. J’espère me tromper, mais je ne pense pas. Regarde les réactions sur Internet, les fans le descendent en flammes. »

« Il n’est pas en forme. S’il enchaîne trois ou quatre sprints, on ne le voit plus pendant vingt minutes. Il n’est plus aussi explosif. Il trébuche sur ses propres jambes. Il hésite. Il a peur de faire des erreurs. En un contre un, il ne passe plus un défenseur. Il manque de confiance, car il sait qu’il ne peut plus faire ce qu’il veut. J’ai rarement pitié des footballeurs, mais là, j’ai de la pitié pour lui », assène Everse, particulièrement sévère.

Les supporters de Feyenoord, à Rotterdam, ne se montrent guère plus enthousiastes à son égard, note Taylor. Le journaliste britannique en conclut que l’histoire est bel et bien terminée.

« Le match de dimanche ressemblait fort à un adieu de Sterling à Rotterdam. Pour la troisième fois en quatre rencontres, l’attaquant est resté sur le banc pendant 90 minutes. Et, aussi surprenant que cela puisse paraître, je pense que Robin van Persie l’a peut-être délibérément laissé sur le banc pour lui éviter encore plus de moqueries après ses précédentes performances », conclut Taylor.

Tout comme Everse, Taylor manifeste de l’empathie. « Dimanche, Sterling était seul sur le banc : deux sièges vides d’un côté, trois de l’autre. Il s’est tenu à l’écart des médias néerlandais et, avant la rencontre, il avait été clairement indiqué qu’il ne donnerait aucune interview. »

Plus tard dans la soirée, Marcus Rashford, trois ans plus jeune que Sterling et souvent comparé à lui par le passé, a inscrit un but pour le FC Barcelone lors de la victoire face au Real Madrid dans le Clásico, un succès qui a permis au club catalan de remporter le championnat espagnol. Aujourd’hui, les carrières des deux hommes suivent des trajectoires distinctes.

Taylor a toutefois assisté à une séquence réconfortante en toute fin de rencontre, au stade De Kuip : « Ce moment a contrasté avec le reste de la journée. La foule a entonné le nom de Raheem Sterling, et, l’espace d’un instant, on a pu se croire transporté quelques années en arrière. »