Après sa terrible blessure face au Qatar, Koné adresse un message émouvant et plein de foi aux supporters

Le milieu de terrain canadien Ismaël Koné a adressé un message émouvant à ses supporters via son compte Instagram, après avoir subi une fracture de deux os de la jambe lors du match opposant le Canada au Qatar tôt ce vendredi matin. Cette blessure grave a nécessité une intervention chirurgicale en urgence.

Le milieu de terrain vedette du club italien de Sassuolo a publié un cliché plein d’optimisme aux côtés de son coéquipier Moïse Bombito, venu lui rendre visite, avant d’adresser un message empreint de foi et de gratitude à ses partenaires et à tous ceux qui l’ont soutenu : « Dieu ne m’a jamais laissé tomber de toute ma vie, pas même une seule fois, alors pourquoi douterais-je de Lui maintenant ? D’autant plus que nous savons qu’Il voit et sait tout avant même que cela n’arrive, et qu’Il a un plan et une vision pour chacun d’entre nous. »

Koné a ajouté dans son message émouvant : « Ce combat est une épreuve pour ma foi et ma personnalité, et j’y suis tout à fait prêt, car Dieu ne nous impose pas de défi que nous ne puissions surmonter, et l’épreuve est le plus beau des cadeaux. Votre amour et votre soutien m’ont submergé, et je vous remercie du fond du cœur. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis reconnaissant envers tous ceux qui m’ont contacté et qui m’ont inclus dans leurs prières. Je remercie Dieu pour cela, car tout le monde n’a pas la chance de bénéficier d’un tel amour. »

Il a également adressé un message particulier à ses coéquipiers de l’équipe nationale canadienne après avoir été contraint de rejoindre le banc des remplaçants : « À mes frères canadiens, je suis désormais entraîneur adjoint pour vous soutenir depuis la ligne de touche. Je veux que vous sachiez que je vous aime du fond du cœur et que notre fraternité est tout pour moi. Ce que vous avez accompli hier restera à jamais gravé dans ma mémoire ; je reviendrai très bientôt pour que nous continuions à créer des souvenirs ensemble. »

L’équipe nationale canadienne, qui évoluait à domicile, s’était réconciliée avec son public après le match nul concédé lors de la première journée face à la Bosnie, en écrasant le Qatar 6-0. Cependant, la grave blessure subie par Koné a jeté une ombre sur cette large victoire.

À la 57^e minute, alors que le Canada menait 3-0, Koné s’est effondré après un tacle violent et dangereux du joueur qatari Asim Madibo, La stupeur gagne immédiatement les visages de ses coéquipiers et de ses adversaires, tandis que le staff médical intervient pour évacuer le joueur. L’arbitre, après avoir consulté l’assistance vidéo, expulse Madibo d’un carton rouge, et le joueur quitte la pelouse en larmes.

L’intervention musclée a provoqué la colère de l’entraîneur canadien Jesse Marsch et de ses joueurs, déclenchant des échauffourées entre les deux bancs de touche, qui ont repris au coup de sifflet final.

Dans un communiqué officiel, la Fédération canadienne de football a ensuite apporté des nouvelles rassurantes, indiquant que « Ismaël Koné a subi avec succès une intervention chirurgicale pour soigner une fracture des membres inférieurs ».