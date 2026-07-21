La star anglaise Morgan Rogers a déclenché la guerre très tôt avec les supporters d'Arsenal, après avoir rejoint officiellement les rangs de Chelsea, en provenance d'Aston Villa, ce mardi soir.

Le club de Chelsea a indiqué, sur son site officiel, que Rogers, âgé de 23 ans, a signé un contrat qui le maintient au sein de la forteresse de Stamford Bridge jusqu'en 2033, et qu'il intégrera l'effectif de l'entraîneur Xabi Alonso avant la nouvelle saison.

De nombreux médias anglais ont indiqué que le transfert de Rogers a coûté aux caisses de Chelsea 117 millions de livres sterling (138 millions d'euros), ce qui en fait le deuxième transfert le plus cher de Premier League, après celui d'Alexander Isak l'été dernier, de Newcastle à Liverpool, pour 125 millions de livres sterling.

Arsenal figurait parmi les principaux intéressés par les services de Rogers et a tenté de le recruter durant l'actuel mercato estival, avant que Chelsea n'intervienne et ne conclue le transfert en sa faveur.

Dans sa première déclaration après avoir rejoint la troupe de Chelsea, Rogers a affirmé sur le site officiel du club de Chelsea : « Je suis extrêmement enthousiaste. Pour moi, Chelsea est le plus grand club de Londres, je l'ai toujours admiré depuis que je suis enfant. »

De nombreuses escarmouches opposent les supporters d'Arsenal et de Chelsea au sujet du plus grand club de la capitale anglaise, Londres. C'est pourquoi certains ont estimé que la phrase de Rogers pourrait provoquer de nombreux supporters d'Arsenal.

Rogers a ajouté : « Je suis extrêmement enthousiaste par le projet avec le nouvel entraîneur, les joueurs que nous avons et la direction que prend le club. C'est pour cette raison que je suis ici, et j'ai hâte de me mettre au travail. »

Il convient de noter que Rogers faisait partie des éléments de la sélection anglaise qui a décroché la troisième place à la Coupe du monde 2026, achevée dimanche dernier, avec le sacre de l'Espagne.