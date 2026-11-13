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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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Après sa retraite internationale : un adieu officiel pour la star du Real Madrid dans sa ville natale

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Le défenseur allemand Antonio Rüdiger s'apprête à faire officiellement ses adieux aux supporters de la sélection de son pays, après que la Fédération allemande de football a décidé de lui rendre hommage dans sa ville natale de Berlin, avant la rencontre face aux Pays-Bas prévue le lundi 16 novembre, dans le cadre de la Ligue des nations.

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La Fédération allemande a annoncé l'organisation d'une cérémonie d'adieu spéciale pour le défenseur de 33 ans, en reconnaissance de sa carrière internationale qui s'est étendue sur 12 ans, durant laquelle il a disputé 86 matches sous le maillot de la sélection A et marqué 3 buts, sa dernière apparition avec la Mannschaft étant intervenue lors de sa participation à la Coupe du monde 2026.

Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'équipe nationale allemande, avait dévoilé l'organisation d'une cérémonie pour honorer l'un des joueurs ayant beaucoup apporté à la sélection, lors de la conférence de presse consacrée à l'annonce de la liste de l'équipe le 5 novembre courant, avant que l'identité du joueur ne soit confirmée par les médias allemands, qui ont indiqué qu'il s'agissait de Rüdiger.

Klopp a déclaré qu'un international méritant cette reconnaissance aurait droit à des adieux appropriés et à des mots de remerciement, en référence au défenseur qui avait annoncé sa retraite internationale le 1er septembre dernier.

La décision de Rüdiger est intervenue après une période de réflexion, à l'issue de la participation de l'Allemagne à la Coupe du monde 2026, lorsqu'il a fait part de son souhait de mettre un terme à sa carrière internationale et de laisser la place à la nouvelle génération, en se concentrant pleinement sur son parcours avec le Real Madrid.

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Le défenseur allemand a déclaré dans son communiqué de retraite : « Après avoir pris un peu de temps pour réfléchir, je sens que le moment est venu de mettre un terme à mon parcours avec l'équipe nationale et de laisser la place à la jeune génération. »

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Il a ajouté que représenter l'Allemagne avait été un chapitre exceptionnel de sa vie, malgré son incapacité à décrocher un grand titre lors des dernières compétitions et les douloureuses défaites qu'a connues la dernière période, affirmant que son expérience avec la sélection resterait une part importante de sa carrière footballistique.

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L'aventure de Rüdiger avec la sélection allemande a débuté le 13 mai 2014, lorsqu'il a joué pour la première fois face à la Pologne dans un match amical qui s'est soldé par un nul vierge, sous la direction du sélectionneur Joachim Löw.

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Il est rapidement devenu l'un des éléments importants de l'arrière-garde de la sélection, et a participé à trois éditions de la Coupe du monde, en 2018, 2022 et 2026, ainsi qu'à deux éditions du Championnat d'Europe des nations.

Sa plus belle réussite internationale a été le sacre en Coupe des confédérations en 2017 en Russie, après avoir contribué à la victoire de l'Allemagne dans la compétition sous la direction de Joachim Löw, lors d'une édition où la sélection s'était appuyée sur un groupe de jeunes joueurs et de remplaçants, en préparation de la Coupe du monde 2018.

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Malgré sa longue carrière avec la sélection, Rüdiger n'a pas réussi à remporter la Coupe du monde ni le Championnat d'Europe des nations.

L'Allemagne a en effet souffert d'une élimination précoce lors des éditions 2018 et 2022 du Mondial, avant que sa dernière participation internationale ne se termine par une élimination au tour des 32 lors du Mondial 2026, à la suite de la défaite face au Paraguay aux tirs au but sur le score de 4-3, après un match nul dans le temps réglementaire.

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Selon les statistiques de la Fédération allemande de football, Rüdiger a disputé 86 matches internationaux, au cours desquels il a enregistré 44 victoires et 21 nuls pour 21 défaites, et a marqué trois buts, se classant au vingt et unième rang de la liste des joueurs les plus capés sous le maillot de la sélection allemande, à égalité avec Oliver Kahn et Andreas Brehme.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

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