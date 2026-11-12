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La Fédération portugaise de football a décidé de rendre hommage à sa légende Cristiano Ronaldo après sa retraite du football au niveau international, et ce à travers la chambre numéro 201.

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Cristiano Ronaldo a annoncé la semaine dernière sa retraite internationale, après 23 années passées avec la sélection du Portugal, durant lesquelles il a réalisé une série de grands exploits sur les plans individuel et collectif.

Ronaldo a mis un terme à son aventure internationale après avoir disputé 234 matches, au cours desquels il a inscrit 146 buts, et remporté trois titres avec la sélection de son pays, le plus marquant étant le Championnat d'Europe des nations « Euro 2016 », auxquels s'ajoutent deux titres en Ligue des nations, en 2019 et 2025.

Ces titres furent les premiers remportés par la sélection du Portugal au cours de sa longue histoire, puisqu'elle n'avait jamais gagné la moindre compétition officielle à laquelle elle avait participé avant l'ère de Cristiano Ronaldo.

Ricardo Quaresma, porte-parole officiel de la Fédération portugaise de football, a révélé la préparation de nombreuses choses en vue de rendre hommage à Cristiano Ronaldo, après le riche parcours qu'il a vécu avec le « Brésil de l'Europe ».

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Quaresma a déclaré, dans des propos au réseau saoudien « Al-Maidan » : « Nous avons décidé de retirer la chambre réservée à Cristiano Ronaldo, à savoir la numéro 201 dans les stages de la sélection portugaise. »

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Il a ajouté : « Il y aura de nombreuses surprises de la part de la Fédération portugaise en reconnaissance du joueur, mais je ne peux pas les dévoiler pour le moment. »

Ronaldo a mis un terme à sa carrière sous le maillot de la sélection de son pays après une crise qui a occupé les milieux sportifs lors de la dernière trêve internationale, et qui a soulevé des interrogations au sujet de sa relation avec son entraîneur Jorge Jesus.

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La tension s'est emparée de la sélection du Portugal après que Ronaldo a quitté le rassemblement de l'équipe au Danemark sans autorisation.

Ronaldo avait déjà purgé sa suspension de 30 jours, et il a également réglé une amende de 255 euros, après avoir quitté le rassemblement de la sélection.

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La star portugaise s'était auparavant dite prête à accepter toute sanction découlant de son comportement, ce qui s'est effectivement produit, mais la crise ne s'est pas arrêtée au volet disciplinaire, car la relation entre lui et Jesus n'est pas parvenue à dépasser le différend qui a éclaté entre eux.

Ronaldo s'est senti trahi en raison des déclarations explicatives faites par l'entraîneur portugais, estimant qu'elles n'avaient pas respecté l'accord explicite auquel les deux parties étaient parvenues lors d'une réunion précédente, ce qui l'a poussé à clarifier sa position dans un message au ton tranchant.

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L'état de tension entre les deux parties a perduré, au milieu des doutes concernant la présence de Ronaldo dans la prochaine liste du Portugal, qui se prépare à affronter le Danemark le 14 novembre et le pays de Galles le 17 du même mois, dans le cadre des deux dernières journées de la phase de groupes de la Ligue des nations.

Malgré la présence du nom de Ronaldo dans la liste préliminaire de la sélection en vue des deux matches, la décision de prendre sa retraite a mis un terme définitif aux spéculations au sujet de son retour, le porteur du maillot numéro 7 devant ainsi être absent de la sélection de son pays pour le reste de sa carrière footballistique.

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La Fédération portugaise de football, représentée par son président Pedro Proença, avait tenté d'intervenir pour contenir la crise et ramener Ronaldo dans les rangs de la sélection, mais les efforts de médiation n'ont pas réussi à rétablir la situation.