Dans toutes les divisions et disciplines du pays, des championnats masculins et féminins au futsal en passant par le football de plage, les matches de la prochaine journée seront interrompus exactement après dix minutes de la première période.

Comme l’a indiqué la fédération argentine dans un communiqué officiel, les rencontres devront être mises en pause afin de remercier, par une minute d’applaudissements, la superstar de Rosario pour ses mérites sous le maillot bleu et blanc de l’Albiceleste.

Un avant-goût de cette mesure a déjà été donné dans la Coupe d’Argentine : lors de l’affiche entre Boca Juniors et Velez Sarsfield au stade Mario-Alberto-Kempes, toutes les personnes présentes ont pris part à l’hommage rendu au joueur offensif de l’Inter Miami.

Outre ces applaudissements symboliques, la décision du conseil d’administration de l’AFA oblige tous les stades dotés d’un équipement vidéo adapté à diffuser, avant le coup d’envoi, la vidéo officielle de la fédération consacrée aux adieux de Messi. Il est également attendu que les supporters dans les tribunes accompagnent l’initiative avec des drapeaux, des chants et des acclamations.

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Combien de buts Lionel Messi a-t-il inscrits pour l’équipe nationale d’Argentine ?

Le choix de ce moment, à la dixième minute, fait référence au numéro de maillot du buteur de 39 ans. Messi a marqué l’équipe nationale pendant des années et laisse des records historiques : avec 207 sélections et 125 buts inscrits, il occupe la tête du classement historique aussi bien pour le nombre de matches disputés que pour celui des buts, en tant que recordman.

La déclaration d’adieu du capitaine a précédé la décision de la fédération. Lundi dernier, l’attaquant a mis fin à sa carrière en équipe nationale avec une lettre publiée sur son compte Instagram.

Il y a expliqué les raisons de sa décision et a remercié les supporters du pays pour leur soutien de longue date. Alors que, dans les instances de la fédération, on espère l’organisation d’un match d’adieu à domicile, l’AFA adresse déjà, avec la mesure actuelle, un premier signe de reconnaissance pour l’œuvre sportive de toute une vie de la superstar.