L'ancien défenseur égyptien Ahmed Hegazi se rapproche d'une nouvelle étape en Saudi Pro League, après avoir mis un terme définitif à sa carrière de footballeur.

Ce samedi, Ahmed Hegazi a annoncé qu'il raccrochait définitivement les crampons, à l'âge de 35 ans, après avoir quitté le club de Neom à l'issue de la saison dernière.

Selon le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », la direction du club de Neom envisage de mettre à profit l'expérience d'Ahmed Hegazi en dehors du rectangle vert, en lui confiant un poste au sein du staff administratif du club lors de la saison prochaine.

Le journal n'a pas révélé la nature de ce poste, mais il a assuré que le club de Neom l'annoncerait dans les prochains jours, dans le cadre du processus de restructuration que le club saoudien mène actuellement, tant sur le plan administratif que technique.

Hegazi avait clôturé sa carrière de joueur avec le club de Neom, qu'il avait rejoint à l'été 2024, contribuant à sa victoire en Yelo League (deuxième division) et à sa montée en Saudi Pro League, où il a évolué avec lui la saison dernière, avant de le quitter à l'issue de celle-ci.

Mais le parcours le plus marquant du défenseur égyptien a été celui avec le club d'Al-Ittihad, qu'il avait rejoint à l'été 2020, qu'il a conduit au sacre en championnat saoudien 2023 après 14 ans d'attente, ainsi qu'à la Supercoupe, avant de rejoindre Neom en 2024.

De manière générale, Hegazi a livré une belle carrière, au cours de laquelle il a joué pour les clubs égyptiens d'Ismaily et d'Al-Ahly, les clubs italiens de la Fiorentina et de Pérouse, le club anglais de West Bromwich, ainsi qu'Al-Ittihad et Neom en championnat saoudien.