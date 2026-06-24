Talal Mohammed Al-Da’ei, légende du football saoudien, a appelé l’Espagnol Lamine Yamal, star du FC Barcelone, à rejoindre le club Al-Hilal dans les années à venir.

Yamal a inscrit son premier but en Coupe du monde, offrant à l’Espagne une victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite dimanche dernier au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Après avoir ouvert son compteur, la pépite du FC Barcelone a célébré en se prosternant, un geste qui a séduit l’ancien gardien.

Sur son compte X, l’ancien gardien a tweeté : « Nous avons été déçus de te voir marquer contre notre équipe nationale, mais ta prosternation devant Dieu a été le plus beau message envoyé au monde. »

Il a ajouté : « C’est une belle expression de foi, de gratitude et d’humilité. Ce que tu as montré ne mérite que respect et admiration. Merci à toi, star mondiale. »

Il a ajouté : « Tu as adressé un message clair : notre religion est une religion d’amour, de tolérance et de gratitude envers Dieu pour Ses bienfaits. Ta prosternation après ton but a été un instant fort, synonyme de foi et d’humilité. »

Il a conclu : « Quel que soit le prestige, le football reste une compétition sur le terrain, mais ce sont les valeurs et la morale qui perdurent et unissent les gens. Je te souhaite tout le succès possible, Lamine. Un brillant avenir t’attend, et ton message a été entendu par le monde entier. »

Il a conclu : « J’espère te voir un jour dans le championnat saoudien, aux côtés du leader asiatique et du plus grand club d’Asie : Al-Hilal. Merci, star. À mes yeux, tu es le meilleur joueur du monde, et en tant que supporter du FC Barcelone, j’aurai toujours le plaisir d’admirer ta magie. »