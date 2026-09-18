Après sa mise à l’écart pour la Coupe du monde : Thomas Tuchel annonce deux retours spectaculaires

Le duo de renom, auquel le sélectionneur allemand du troisième de la Coupe du monde avait renoncé pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada, figure dans la liste de 27 joueurs retenus pour le prochain bloc de matches internationaux.

Les non-convocations d’Alexander-Arnold (Real Madrid) et de Palmer (FC Chelsea) avaient valu à Tuchel de nombreuses critiques avant l’XXL-tournoi. Les Three Lions seront une nouvelle fois emmenés par la star offensive et capitaine du Bayern Munich Harry Kane, tandis que Jarell Quansah, du Bayer Leverkusen, est lui aussi le deuxième joueur de Bundesliga présent dans le groupe.

En Ligue des nations, l’Angleterre débutera le 26 septembre (20 h 45) contre le champion du monde espagnol. Suivront les matches aller en Tchéquie (29 septembre) et en Croatie (3 octobre), avant que l’équipe de Tuchel ne retrouve les Tchèques le 6 octobre pour conclure.







