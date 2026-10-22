Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Après sa grave blessure : révélation de la position du PSG dans les négociations pour la prolongation du contrat de Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain vs Lyon
Paris Saint-Germain
Lyon
Ligue 1
K. Kvaratskhelia
France
Géorgie

Le contrat actuel court jusqu'à l'été 2029.

La grave blessure contractée par Khvicha Kvaratskhelia, la star du Paris Saint-Germain, a soulevé des interrogations quant à la position du club sur la prolongation de son contrat.

Khvicha Kvaratskhelia manquera plusieurs mois de compétition après une rupture des ligaments croisés du genou droit lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à Barcelone sur le score de 4-2, mardi soir, en Ligue des champions.

 Le joueur, candidat au Ballon d'Or, devrait être opéré d'ici dix jours.

Le contrat de Kvaratskhelia avec Paris court jusqu'à l'été 2029, mais le club avait déjà décidé de le prolonger afin de le protéger des convoitises des autres clubs.

Prochains matchs
PSG

PSG

Ligue 1

25 oct. 2026

OL

OL

Selon le média français RMC, les deux parties ont déjà entamé des négociations pour un nouveau contrat d'une durée de trois ans (de 2029 à 2032).

Le média a insisté sur le fait que la blessure n'a pas changé la position des dirigeants parisiens, qui doivent encore s'accorder sur les conditions salariales avec le joueur géorgien.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google