La grave blessure contractée par Khvicha Kvaratskhelia, la star du Paris Saint-Germain, a soulevé des interrogations quant à la position du club sur la prolongation de son contrat.

Khvicha Kvaratskhelia manquera plusieurs mois de compétition après une rupture des ligaments croisés du genou droit lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à Barcelone sur le score de 4-2, mardi soir, en Ligue des champions.

Le joueur, candidat au Ballon d'Or, devrait être opéré d'ici dix jours.

Le contrat de Kvaratskhelia avec Paris court jusqu'à l'été 2029, mais le club avait déjà décidé de le prolonger afin de le protéger des convoitises des autres clubs.

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Selon le média français RMC, les deux parties ont déjà entamé des négociations pour un nouveau contrat d'une durée de trois ans (de 2029 à 2032).

Le média a insisté sur le fait que la blessure n'a pas changé la position des dirigeants parisiens, qui doivent encore s'accorder sur les conditions salariales avec le joueur géorgien.